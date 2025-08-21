Италия раскритиковала Израиль за возобновление спорного проекта поселения

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни раскритиковал планы Израиля по расширению поселения E1, которое может разделить Западный берег и отрезать его от Восточного Иерусалима.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Таяни призвал правительство Израиля сотрудничать с Палестинской национальной администрацией с целью укрепления стабильности во всем регионе.

"Решение Израиля о продолжении строительства новых поселений на Западном берегу является неприемлемым, противоречит международному праву и угрожает окончательно подорвать двустороннее урегулирование, над достижением которого итальянское правительство продолжает работать с убеждением и максимальной преданностью", – добавил он.

Речь идет об отложенном проекте, о возобновлении которого 14 августа заявил израильский ультраправый министр финансов – его уже раскритиковали в Великобритании и Германии.

Это проект строительства поселения E1, которое разделит Западный берег и отрежет его от Восточного Иерусалима. По словам офиса главы Минфина Израиля, этот шаг "похоронит" идею создания Палестинского государства.

Проект предусматривает строительство 3401 дома для израильских поселенцев между существующим поселением на Западном берегу и Иерусалимом. Израиль заморозил его в 2012 и 2020 годах из-за возражений США, европейских союзников и других государств.

Напомним, Еврокомиссия предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы, в связи с ситуацией в секторе Газы.

Читайте также: Израиль под защитой Орбана. Как Европа меняет политику в регионе на фоне катастрофы в Газе.