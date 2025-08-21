Новий президент Польщі ветував свій перший закон

Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що розглянув 22 законопроєкти, подані парламентом – більшість з них він підписав, а на один наклав вето – на закон про вітряки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Кароль Навроцький оголосив у четвер, що вирішив накласти вето на поправку до так званого Закону про вітряки, який лібералізував правила інвестування в цю форму наземної енергетики. Закон також передбачав заморожування цін на електроенергію для домогосподарств до кінця 2025 року.

Це стало першим заветованим ним на посаді законопроєктом.

"Закон про вітряки, а саме так ми повинні його називати, є своєрідним шантажем парламентської більшості та уряду. (...) Цей закон стосується вітряків, а не зниження цін на електроенергію", – заявив Навроцький.

Внесення цієї поправки під час роботи над законопроєктом у Сеймі викликало питання щодо того, чи підпише його ще президент Анджей Дуда або новий президент Кароль Навроцький, оскільки обидва вони не в захваті від законодавства, що лібералізує правила встановлення вітряків.

Навроцький оголосив на конференції в четвер, що подасть до Сейму власний законопроєкт про заморожування цін на енергію.

"9 вересня має відбутися засідання польського Сейму, 24 вересня має відбутися засідання польського Сенату, і я буду готовий, пані та панове, з 24 вересня підписати закон про замороження цін на електроенергію", – сказав він.

В уряді одразу звинуватили Навроцького, який представляє опозиційний політичний табір, у тому, що він блокує нижчі ціни на енергію для поляків.

Як повідомлялося, Кароль Навроцький, який анонсував масштабні конституційні зміни, планує змінити в Основному законі країни майже кожен розділ.

6 серпня, у своєму першому зверненні на президентській посаді Навроцький оголосив про роботу над новим Основним законом Польщі.

Він висловив сподівання, що нова конституція буде готова до прийняття у 2030 році.

Керівник апарату президента Польщі Павел Шефернакер пообіцяв, що підготовка змін відбуватиметься в консультації з експертами та всіма партіями.