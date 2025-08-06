У Навроцького розповіли, як він бачить анонсовані зміни до Конституції Польщі

Керівник апарату президента Польщі Кароля Навроцького Павел Шефернакер заявив, що анонсовані обговорення зміни до Конституції стосуватимуться зокрема ролі глави держави.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в ефірі Polsat News.

За словами Шефернакера, "в останні роки в Польщі неодноразово точилася суперечка щодо Конституції", і Навроцький прагне підготувати зміни, які б дозволили вирішити ці розбіжності.

Він звернув увагу, що польського президента було обрано з "історичною явкою", а конституційні повноваження глави держави "повинні відповідати мандату, який отримує президент".

"У зв'язку з цим посилення ролі президента також є важливим", – зазначив глава канцелярії президента Польщі.

Шефернакер пообіцяв, що підготовка змін до Конституції Польщі відбуватиметься в консультації з експертами та всіма партіями і буде націлена на 2030 рік, "щоб не зачіпати повноваження жодної з нинішніх влад".

Нагадаємо, новий президент Польщі Кароль Навроцький склав присягу та офіційно заступив на посаду 6 серпня.

У своєму першому зверненні на президентській посаді Навроцький оголосив про створення Ради з питань зміни державного устрою при президентському палаці та про роботу над новим Основним законом Польщі.

Детально про нового президента Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди" та статті Недружній президент: як Кароль Навроцький змінить Польщу і що чекати Україні.