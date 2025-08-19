ЗМІ: президент Польщі планує змінити практично кожен розділ конституції

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький, який анонсував масштабні конституційні зміни, планує змінити в Основному законі країни майже кожен розділ.

Про це стало відомо RMF FM, пише "Європейська правда".

На межі вересня і жовтня Навроцький створить раду, яка працюватиме над проєктом нової конституції. Її очолить Даріуш Дудек, новопризначений радник глави держави.

За даними радіостанції, польський президент у конституції хоче змінити фактично все – майже кожен розділ Основного закону Польщі зазнає змін.

По-перше, президент прагне змінити державний устрій так, щоб значно розширити президентські повноваження.

По-друге, глава держави хоче реформи у сфері правосуддя. Одним із пунктів є уточнення статті про Національну раду судочинства – зокрема, щодо її компетенцій, порядку роботи та процедури обрання членів.

Крім того, оточення Навроцького прагне закріпити в конституції норму про заборону суддям займатися будь-якою політичною діяльністю.

До конституції також планують внести положення про захист кордонів, посилення ролі самоврядування, а також гарантії збереження польської валюти.

Водночас пропозиції змін до конституції будуть представлені на осінньому з’їзді партії "Право і справедливість". Конституційними питаннями займатимуться Пшемислав Чарнек і Бартломєй Врублевський.

6 серпня, у своєму першому зверненні на президентській посаді Навроцький оголосив про роботу над новим Основним законом Польщі.

Він висловив сподівання, що нова конституція буде готова до прийняття у 2030 році.

Керівник апарату президента Польщі Павел Шефернакер пообіцяв, що підготовка змін відбуватиметься в консультації з експертами та всіма партіями.