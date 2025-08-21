Новый президент Польши ветировал свой первый закон

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что рассмотрел 22 законопроекта, представленные парламентом – большинство из них он подписал, а на один наложил вето – на закон о ветряках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Кароль Навроцкий объявил в четверг, что решил наложить вето на поправку к так называемому Закону о ветряках, который либерализовал правила инвестирования в эту форму наземной энергетики. Закон также предусматривал замораживание цен на электроэнергию для домохозяйств до конца 2025 года.

Это стало первым заветированным им в должности законопроектом.

"Закон о ветряках, а именно так мы должны его называть, является своеобразным шантажом парламентского большинства и правительства. (...) Этот закон касается ветряков, а не снижения цен на электроэнергию", – заявил Навроцкий.

Внесение этой поправки во время работы над законопроектом в Сейме вызвало вопрос о том, подпишет ли его еще президент Анджей Дуда или новый президент Кароль Навроцкий, поскольку оба они не в восторге от законодательства, либерализующего правила установки ветряков.

Навроцкий объявил на конференции в четверг, что подаст в Сейм собственный законопроект о замораживании цен на энергию.

"9 сентября должно состояться заседание польского Сейма, 24 сентября должно состояться заседание польского Сената, и я буду готов, дамы и господа, с 24 сентября подписать закон о замораживании цен на электроэнергию", – сказал он.

В правительстве сразу обвинили Навроцкого, который представляет оппозиционный политический лагерь, в том, что он блокирует низкие цены на энергию для поляков.

Как сообщалось, Кароль Навроцкий, который анонсировал масштабные конституционные изменения, планирует изменить в Основном законе страны почти каждый раздел.

6 августа в своем первом обращении на президентском посту Навроцкий объявил о работе над новым Основным законом Польши.

Он выразил надежду, что новая конституция будет готова к принятию в 2030 году.

Руководитель аппарата президента Польши Павел Шефернакер пообещал, что подготовка изменений будет происходить в консультации с экспертами и всеми партиями.