У Фінляндії почали будувати криголам Канаді для оборони Арктики

У середу у Фінляндії відзначили початок робіт над новим канадським криголамом, який отримає назву Polar Max і має посилити оборону в Арктиці.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Подія стала конкретним стартом тристороннього партнерства США, Канади та Фінляндії, про яке Білий дім оголосив у липні 2024 року, з метою зміцнення обороноздатності в регіоні, де Росія дедалі активніше нарощує свою присутність.

Росія має значно більше криголамів, ніж США та Канада, у той час як зміни клімату роблять віддалену, але стратегічно важливу Арктику доступнішою.

Програма Icebreaker Collaboration Effort (ICE Pact) покликана використати передові технології та досвід Фінляндії у суднобудуванні, щоб допомогти США та Канаді задовольнити попит на нові криголами.

Міністр Канади з питань оборонних закупівель Стівен Фур заявив, що його країна інтегрує берегову охорону у військову сферу, і що інвестиції в Арктику мають вирішальне значення для майбутнього.

"Північ відкривається, і є багато причин бути там. Це і питання безпеки, і розвиток ресурсів", – сказав Фур.

Корпус судна буде побудований на верфі в Гельсінкі, а потім перевезений до Канади, де його планують добудувати у місті Леві, провінція Квебек, до 2030 року.

Нагадаємо, тема закупівлі криголамів у Фінляндії була піднята на зустрічі президента Фінляндії Александера Стубба і Трампа наприкінці березня у Флориді.

ЗМІ повідомляли, що США можуть замовити у Фінляндії криголами на мільярди євро.

Пентагон висловлював стурбованість посиленням співпраці між РФ і Китаєм в Арктиці.