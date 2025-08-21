В Финляндии начали строить ледокол Канаде для обороны Арктики

В среду в Финляндии отметили начало работ над новым канадским ледоколом, который получит название Polar Max и должен усилить оборону в Арктике.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Событие стало конкретным стартом трехстороннего партнерства США, Канады и Финляндии, о котором Белый дом объявил в июле 2024 года, с целью укрепления обороноспособности в регионе, где Россия все активнее наращивает свое присутствие.

Россия имеет значительно больше ледоколов, чем США и Канада, в то время как изменения климата делают отдаленную, но стратегически важную Арктику более доступной.

Программа Icebreaker Collaboration Effort (ICE Pact) призвана использовать передовые технологии и опыт Финляндии в судостроении, чтобы помочь США и Канаде удовлетворить спрос на новые ледоколы.

Министр Канады по вопросам оборонных закупок Стивен Фур заявил, что его страна интегрирует береговую охрану в военную сферу, и что инвестиции в Арктику имеют решающее значение для будущего.

"Север открывается, и есть много причин быть там. Это и вопросы безопасности, и развитие ресурсов", – сказал Фур.

Корпус судна будет построен на верфи в Хельсинки, а затем перевезен в Канаду, где его планируют достроить в городе Леви, провинция Квебек, до 2030 года.

Напомним, тема закупки ледоколов в Финляндии была поднята на встрече президента Финляндии Александера Стубба и Трампа в конце марта во Флориде.

СМИ сообщали, что США могут заказать у Финляндии ледоколы на миллиарды евро.

Пентагон выражал обеспокоенность усилением сотрудничества между РФ и Китаем в Арктике.