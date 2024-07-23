Пентагон стурбований посиленням співпраці між РФ і Китаєм в Арктиці

Міністерство оборони США заявили, що Росія та Китай дедалі більше співпрацюють в Арктиці, що може вплинути на регіональну стабільність.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

В оприлюдненій Пентагоном стратегії щодо регіону йдеться, що РФ знову відкрила сотні військових об'єктів радянських часів в Арктиці, а Китай має намір побудувати "Полярний шовковий шлях".

"Дедалі частіше (КНР) та Росія співпрацюють в Арктиці, використовуючи різні інструменти влади", – зазначає Міноборони США.

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Пентагон вказує, що Китай покладає надії на мінеральні ресурси та нові судноплавні шляхи, адже з підвищенням температури зменшується льодовий шар.

"Хоча між Китаєм та Росією залишаються розбіжності, їхнє зростаюче зближення в регіоні викликає занепокоєння, і (Міноборони) продовжує стежити за цією співпрацею", – додається у звіті.

КНР і РФ спільно працюють над розвитком арктичних судноплавних маршрутів, оскільки Москва прагне постачати більше нафти й газу до Китаю в умовах західних санкцій, а Пекін шукає альтернативний судноплавний маршрут, щоб зменшити свою залежність від Малаккської протоки.

У звіті Пентагону також зауважують, що Китай прагне використати "зміну динаміки в Арктиці для отримання більшого впливу й доступу, скористатися арктичними ресурсами та відігравати більшу роль в управлінні регіоном".

Водночас Міноборони США запевнило, що Вашингтон має стратегію "моніторингу й реагування" в регіоні, яка базується на зборі розвідданих, співпраці з союзниками та здатності розгортати військові активи.

Цього місяця США, Канада та Фінляндія створять консорціум з будівництва криголамів, покликаний посилити суднобудування союзників та протистояти РФ і КНР.

Ця угода, яку три країни НАТО планують підписати до кінця року, об'єднає попит членів Альянсу на нарощування суднобудівних потужностей, сказав Reuters неназваний посадовець, додавши, що вона покликана надіслати сигнал Росії й Китаю.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запропонував союзнику по НАТО Канаді вступити у спільне партнерство з Норвегією для захисту інфраструктури в Арктиці.

Перед цим уряд Канади оприлюднив нову політику з питань оборони, яка передбачає збільшення інвестицій в оборону – але все одно нижче рівня у 2% ВВП – та посилену протидію загрозам в Арктиці.

Водночас у своїх прогнозах на 2024 рік Служба безпеки Норвегії окреслила Китай як основну з основних загроз з точки зору розвідувальної діяльності проти інтересів Осло, оскільки Китай прагне нарощувати контроль над ланцюжками постачання і отримувати вплив в Арктиці.