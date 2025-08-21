Представник партії Орбана про обстріл Закарпаття: мирні переговори потрібні понад усе

Комунікаційний директор партії "Фідес" угорського прем’єра Віктора Орбана Тамаш Менцер після ракетного обстрілу Росією заводу в Мукачеві заявив, що переговори про мир з РФ потрібні понад усе.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Менцер у своєму дописі не згадав, що Росія обстріляла завод, а саму ракетну атаку назвав "подіями минулої ночі".

"Події минулої ночі не доводять, що немає потреби в мирних переговорах. Навпаки, вони доводять, що мирні переговори потрібні понад усе", – заявив комунікаційний директор партії влади Угорщини.

У ніч на 21 серпня Росія обстріляла американський завод Flex у Мукачеві, розташований лише за 30 кілометрів від угорського кордону, який, за словами президента України Володимира Зеленського, серед іншого, виробляв кавоварки.

Як повідомляла "ЄП", президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від обстрілу заводу в Мукачеві, але згодом видалив слово "російський" із публікації.

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр виступив з критикою Шуйока за цей крок.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на російський удар по регіонах України, внаслідок якого постраждало Закарпаття, без згадки про нього, а також наголосив на потребі "досягти мирної угоди".