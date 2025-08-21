Представитель партии Орбана об обстреле Закарпатья: мирные переговоры нужны прежде всего

Коммуникационный директор партии "Фидес" венгерского премьера Виктора Орбана Тамаш Менцер после ракетного обстрела Россией завода в Мукачеве заявил, что переговоры о мире с РФ нужны прежде всего.

Об этом он написал на своей Facebook-странице в четверг, сообщает "Европейская правда".

Менцер в своем посте не упомянул, что Россия обстреляла завод, а саму ракетную атаку назвал "событиями прошлой ночи".

"События прошлой ночи не доказывают, что нет необходимости в мирных переговорах. Наоборот, они доказывают, что мирные переговоры нужны прежде всего", – заявил коммуникационный директор партии власти Венгрии.

В ночь на 21 августа Россия обстреляла американский завод Flex в Мукачеве, расположенный всего в 30 километрах от венгерской границы, который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, среди прочего, производил кофеварки.

Как сообщала "ЕП", президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим от обстрела завода в Мукачеве, но потом удалил слово "российский" из публикации.

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр выступил с критикой Шуйока за этот шаг.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на российский удар по регионам Украины, в результате которого пострадало Закарпатье, без упоминания о нем, а также подчеркнул необходимость "достичь мирного соглашения".