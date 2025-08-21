Білорусь хоче озброїти свої ракетні системи ядерними боєголовками

Білорусь вивчає можливість оснащення своїх ракетних систем "Полонез" ядерними боєголовками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у четвер державний секретар Ради безпеки Александр Вольфович, його слова наводить видання "Наша Ніва".

Білорусь не має власної ядерної зброї, але розміщує на своїй території російські тактичні ядерні боєголовки, які залишаються під контролем Москви. Вольфович заявив журналістам, що Мінськ вивчає можливість оснащення своїх РСЗВ "Полонез" ядерними боєголовками.

"Сьогодні це сучасний комплекс. Дальність ракет була 200 км, сьогодні це ракети (дальністю) 300 км. Це високоточна зброя. Звичайно, будь-яка зброя вимагає коригувань, змін. Вже піднімаються питання про оснащення цих ракет ядерними боєголовками", – сказав Вольфович.

Розміщення ядерних боєголовок на "Полонезі" надасть білоруським військовим контроль над цими ядерними ракетами, а це вже є порушенням міжнародних угод.

Росія заявила, що її ядерна зброя буде зберігатися на території Білорусі, а повний контроль над нею залишатиметься виключно за російським керівництвом.

Вольфович також зазначив, що Білорусь вивчає можливість інтеграції технології російської гіперзвукової ракети середньої дальності "Орешник" для створення "спільного ракетного комплексу".

Цього тижня Білорусь заявила, що поглибить двосторонні відносини з Іраном, а також співпрацює з Китаєм у сфері розробки озброєнь.

Нагадаємо, напередодні зустрічі з Путіним на Алясці президент США Дональд Трамп провів свою першу телефонну розмову з Лукашенком.

За його словами, вони обговорювали звільнення ще 1300 ув'язнених з білоруських в’язниць.