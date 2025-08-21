Беларусь хочет оснастить свои ракетные системы ядерными боеголовками

Беларусь изучает возможность оснащения своих ракетных систем "Полонез" ядерными боеголовками.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в четверг государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, его слова приводит издание "Наша Нива".

Беларусь не имеет собственного ядерного оружия, но размещает на своей территории российские тактические ядерные боеголовки, которые остаются под контролем Москвы. Вольфович заявил журналистам, что Минск изучает возможность оснащения своих РСЗО "Полонез" ядерными боеголовками.

"Сегодня это современный комплекс. Дальность ракет была 200 км, сегодня это ракеты (дальностью) 300 км. Это высокоточное оружие. Конечно, любое оружие требует корректировок, изменений. Уже поднимаются вопросы об оснащении этих ракет ядерными боеголовками", – сказал Вольфович.

Размещение ядерных боеголовок на "Полонезе" предоставит белорусским военным контроль над этими ядерными ракетами, а это уже является нарушением международных соглашений.

Россия заявила, что ее ядерное оружие будет храниться на территории Беларуси, а полный контроль над ним будет оставаться исключительно за российским руководством.

Вольфович также отметил, что Беларусь изучает возможность интеграции технологии российской гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник" для создания "совместного ракетного комплекса".

На этой неделе Беларусь заявила, что углубит двусторонние отношения с Ираном, а также сотрудничает с Китаем в сфере разработки вооружений.

Напомним, накануне встречи с Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп провел свой первый телефонный разговор с Лукашенко.

По его словам, они обсуждали освобождение еще 1300 заключенных из белорусских тюрем.