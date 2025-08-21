Трамп розкритикував Байдена за заборону Україні атакувати Росію

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував свого попередника Джо Байдена через те, що він не надавав дозволу Україні атакувати Росію, позбавивши Київ шансу виграти у війні.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

У своєму дописі він порівняв ситуацію зі спортивною грою.

"Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як у спорті, коли у команди чудова оборона, але їй не дозволяють грати в нападі. Шансів на перемогу немає! Так само і з Україною та Росією", – написав Трамп.

Він заявив, що Байден, якого він назвав "нечесним і вкрай некомпетентним", фактично не дозволив Україні нападати, обмеживши її лише обороною.

"Нечесний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні давати відсіч (в оригіналі fight back), а лише захищатися. Що з цього вийшло?" – додав Дональд Трамп, зазначивши, що попереду чекають "цікаві часи".

Адміністрація попереднього президента США Джо Байдена не дозволяла Україні завдавати ударів углиб російської території американською зброєю до осені 2024 року.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його прагнення досягти миру в Україні також повʼязане з бажанням "потрапити в рай".

У понеділок, після розмови з главою Кремля Путіним, Трамп оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.