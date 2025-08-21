Трамп раскритиковал Байдена за запрет Украине атаковать Россию

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что он не предоставлял разрешения Украине атаковать Россию, лишив Киев шанса выиграть в войне.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

В своем посте он сравнил ситуацию со спортивной игрой.

"Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Это как в спорте, когда у команды отличная оборона, но ей не позволяют играть в нападении. Шансов на победу нет! Так же и с Украиной и Россией", – написал Трамп.

Он заявил, что Байден, которого он назвал "нечестным и крайне некомпетентным", фактически не позволил Украине нападать, ограничив ее только обороной.

"Нечестный и крайне некомпетентный Джо Байден не позволил Украине давать отпор (в оригинале fight back), а лишь защищаться. Что из этого получилось?" – добавил Дональд Трамп, отметив, что впереди ждут "интересные времена".

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена не позволяла Украине наносить удары вглубь российской территории американским оружием до осени 2024 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его стремление достичь мира в Украине также связано с желанием "попасть в рай".

В понедельник, после разговора с главой Кремля Путиным, Трамп объявил, что начинает готовить встречу между лидерами Украины и России.