"Тільки мир!": Орбан надвечір прокоментував удар Росії по Мукачеву

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надвечір четверга виступив із заявою щодо російського обстрілу Закарпаття, внаслідок якого у ніч на 21 серпня був уражений американський завод Flex у Мукачеві.

Про це Орбан написав на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Орбан не став у своєму дописі засуджувати Росію за удар по цивільному заводу. Натомість він зазначив, що "зусилля, спрямовані на встановлення миру, та переговорний процес, започаткований президентом Трампом, мають продовжуватися". "Тільки мир!" – написав він.

Прем’єр Угорщини повідомив, що у четвер на засіданні його уряд розглянув "наслідки російського ракетного обстрілу Мукачева".

Він зазначив, що доручив главі МВС підготувати лікарні у Дебрецені та Ніредьгазі до прийому поранених, але, за його словами, "на щастя, у цьому не було потреби".

Він також повідомив, що міністр закордонних справ Петер Сійярто провів консультації з представниками угорської громади на Закарпатті, яким уряд Угорщини запропонував допомогу.

Варто зазначити, що уряд Угорщини від початку повномасштабної війни відстоював свою відмову надавати допомогу ЗСУ чи навіть дозволяти транзит зброї в Україну, пояснюючи, що це, мовляв, захищає Закарпаття від ударів РФ.

Ракетний удар 21 серпня 2025 року став, імовірно, першим, що цілеспрямовано вразив об'єкт у Закарпатті, Росія завдала цього удару попри те, що політика Угорщини не змінилася.

Як повідомляла "ЄП", президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від російського обстрілу заводу в Мукачеві, але згодом видалив слово "російський" із публікації.

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр виступив з критикою Шуйока за цей крок.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на російський удар по регіонах України, внаслідок якого постраждало Закарпаття, без згадки про нього, а також наголосив на потребі "досягти мирної угоди".

Комунікаційний директор партії "Фідес" Орбана Тамаш Менцер після ракетного обстрілу Росією заводу в Мукачеві заявив, що переговори про мир з РФ потрібні понад усе.