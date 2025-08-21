"Только мир!": Орбан вечером прокомментировал удар России по Мукачево

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вечером в четверг выступил с заявлением по поводу российского обстрела Закарпатья, в результате которого в ночь на 21 августа был поражен американский завод Flex в Мукачево.

Об этом Орбан написал на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Орбан не стал в своем посте осуждать Россию за удар по гражданскому заводу. Вместо этого он отметил, что "усилия, направленные на установление мира, и переговорный процесс, начатый президентом Трампом, должны продолжаться". "Только мир!" – написал он.

Премьер Венгрии сообщил, что в четверг на заседании его правительство рассмотрело "последствия российского ракетного обстрела Мукачево".

Он отметил, что поручил главе МВД подготовить больницы в Дебрецене и Ниредьгазе к приему раненых, но, по его словам, "к счастью, в этом не было необходимости".

Он также сообщил, что министр иностранных дел Петер Сийярто провел консультации с представителями венгерской общины в Закарпатье, которым правительство Венгрии предложило помощь.

Стоит отметить, что правительство Венгрии с начала полномасштабной войны отстаивало свой отказ оказывать помощь ВСУ или даже разрешать транзит оружия в Украину, объясняя, что это, мол, защищает Закарпатье от ударов РФ.

Ракетный удар 21 августа 2025 года стал, вероятно, первым, который целенаправленно поразил объект в Закарпатье, Россия нанесла этот удар несмотря на то, что политика Венгрии не изменилась.

Как сообщала "ЕП", президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим от российского обстрела завода в Мукачево, но впоследствии удалил слово „российский" из публикации.

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр выступил с критикой Шуйока за этот шаг.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на российский удар по регионам Украины, в результате которого пострадало Закарпатье, без упоминания о нем, а также подчеркнул необходимость "достичь мирного соглашения".

Коммуникационный директор партии "Фидес" Орбана Тамаш Менцер после ракетного обстрела Россией завода в Мукачево заявил, что переговоры о мире с РФ нужны больше всего.