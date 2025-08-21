РФ вийшла з арбітражу з Україною через захоплення моряків у Керченській протоці

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про вихід з арбітражного процесу, ініційованого у звʼязку із захопленням трьох українських кораблів і моряків у Керченській протоці у 2018 році.

Про це йдеться в заяві на сайті російського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Вихід з арбітражного процесу за Конвенцією ООН з морського права 1982 року у Москві пояснили "грубими процедурними порушеннями під час проведення розгляду та нелегітимним складом арбітражного трибуналу".

МЗС Росії нагадала, що у 2024 році домоглась відведення двох з пʼяти арбітрів через підписання ними декларації з засудженням дій РФ. Але арбітри, які їх замінили, були обрані без участі російської сторони та виступали з "антиросійськими заявами".

"У цій ситуації Росія змушена вийти з процесу. Жодне рішення таких "арбітрів" не матиме юридичної сили і не буде визнано Російською Федерацією", – заявляють у відомстві.

Як відомо, у квітні 2019 року Україна розпочала міжнародне арбітражне провадження проти Російської Федерації щодо незаконного захоплення з її боку трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.

У листопаді 2020 року Арбітражний трибунал ООН з морського права розділив на дві частини позов України проти РФ щодо затримання українських моряків і кораблів у Керченській протоці.

Останнє на сьогодні рішення трибуналу у липні 2022 року підтвердило його юрисдикцію за позовом України проти Росії.

