Литва викликала главу посольства РФ через масований обстріл України

Міністерство закордонних справ Литви в четвер викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії, якому вручили ноту протесту щодо останнього масованого обстрілу України.

Про це оголосили в литовському МЗС, пише "Європейська правда".

Як зазначається в ноті протесту МЗС Литви, російські обстріли чітко демонструють, що "Російська Федерація не готова відмовитися від своїх загарбницьких цілей щодо України або прагнути миру".

"А її участь у переговорах є лицемірною і спрямованою виключно на те, щоб виграти час для продовження захоплення частин території України та уникнення нових західних санкцій", – додало відомство.

У ніч проти 21 серпня Росія атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу: протиповітряна оборона знешкодила 577 ворожих цілей.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська у ніч на 21 серпня запустили кілька крилатих ракет проти американського цивільного підприємства в Мукачево на Закарпатті. Внаслідок цього удару постраждали 15 людей.

Зеленський також закликав партнерів до тиску на Росію з тим, аби вона погодилась на зустріч із Україною для припинення своєї повномасштабної агресії.