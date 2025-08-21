Зеленський: Росія хоче "зіскочити" з двосторонньої зустрічі

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів до тиску на Росію з тим, аби вона погодилась на зустріч із Україною для припинення своєї повномасштабної агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у вечірньому зверненні у четвер.

Зеленський нагадав про нещодавній російський удар по американському підприємству на Закарпатті, назвавши його "дуже показовим" з огляду на те, що світ очікує від Росії готовності до переговорів про завершення війни.

"Зараз сигнали з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті. І ще й запускають ракети по американському підприємству", – перелічив він.

На думку глави держави, російські обстріли та провокації в окремих державах НАТО є невипадковими.

"Це нахабність росіян. Розраховуємо, що реакція партнерів буде принциповою. Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Нічого, крім сили й тиску, Путін не розуміє", – додав Зеленський.

У ніч проти 21 серпня Росія атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу: протиповітряна оборона знешкодила 577 ворожих цілей.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська у ніч на 21 серпня запустили кілька крилатих ракет проти американського цивільного підприємства в Мукачево на Закарпатті. Внаслідок цього удару постраждали 15 людей.