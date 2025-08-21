Литва вызвала главу посольства РФ из-за массированного обстрела Украины

Министерство иностранных дел Литвы в четверг вызвало временного поверенного в делах посольства России, которому вручили ноту протеста в связи с последним массированным обстрелом Украины.

Об этом объявили в литовском МИД, пишет "Европейская правда".

Как отмечается в ноте протеста МИД Литвы, российские обстрелы четко демонстрируют, что "Российская Федерация не готова отказаться от своих захватнических целей в отношении Украины или стремиться к миру".

"А ее участие в переговорах является лицемерным и направленным исключительно на то, чтобы выиграть время для продолжения захвата частей территории Украины и избежания новых западных санкций", – добавило ведомство.

В ночь на 21 августа Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения: противовоздушная оборона обезвредила 577 вражеских целей.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска в ночь на 21 августа запустили несколько крылатых ракет против американского гражданского предприятия в Мукачево на Закарпатье. В результате этого удара пострадали 15 человек.

Зеленский также призвал партнеров к давлению на Россию с тем, чтобы она согласилась на встречу с Украиной для прекращения своей полномасштабной агрессии.