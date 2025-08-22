МЗС повернуло 65 українців, які застрягли на російсько-грузинському кордоні

Міністерство закордонних справ організувало повернення до України 65 громадян з буферної зони на російсько-грузинському кордоні.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Серед повернених українців – 10 жінок, вісім важкохворих. У МЗС наголосили, що всі вони перебували в грузинському пункті пропуску "Даріалі" фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями Росії.

"Українські дипломати та консули докладали всіх зусиль для повернення громадян і покращення умов їхнього перебування на кордоні, зокрема із залученням міжнародних організацій", – зазначив він.

Також, як зазначив український дипломат, упродовж 21-22 серпня завдяки спільним зусиллям вдалося успішно повернути чергову велику групу українців з Грузії через територію Молдови.

Сибіга нагадав, що у попередні місяці МЗС України вже організувало повернення загалом 44 громадян. Відтак загальна кількість українців, яких вдалося повернути з пункту пропуску "Даріалі" за попередні місяці склала 109 людей.

Міністерство закордонних справ у взаємодії з посольствами України в Грузії та Молдові, причетними українськими відомствами, грузинською та молдовською сторонами продовжує працювати над поверненням решти громадян, які висловлюють бажання бути репатрійованими до України.

З другої половини червня Росія суттєво активізувала депортацію українських громадян через кордон із Грузією, що спричинило гуманітарну кризу в буферній зоні пункту пропуску "Даріалі", деякі українці оголосили про початок голодування.

Про проблему застряглих на кордоні РФ та Грузії депортованих громадян України час від часу пишуть правозахисні ініціативи та ЗМІ.

На початку серпня у посольстві України в Грузії заявили, що вжили заходів, аби забезпечити громадян України, які застрягли в буферній зоні на грузинському кордоні, продуктами харчування, предметами першої необхідності та медицини.