Чому керівна партія Литви готується піти на альянс із пропутінською силою

21 серпня у Сеймі Литви розпочалося офіційне обговорення нової кандидатури на посаду прем’єр-міністра.

Голосування за призначення Інги Ругінене головою уряду має відбутися до 26 серпня. Однак до того керівна Соціал-демократична партія Литви має визначитися зі своїми коаліційними партнерами.

Існує чимала ймовірність, що до нової коаліції увійде відверто проросійська партія, представники якої закликали до зняття санкцій з РФ та Білорусі. І навіть – до бомбардувань Києва.

Про те, як таке могло статися і чи є загрози для підтримки України Вільнюсом, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Бомбити Київ, скасувати санкції: чому в уряді Литви готові до союзу з друзями Путіна. Далі – стислий її виклад.

Наприкінці липня Литву сколихнула політична сенсація – пробувши на посаді лише сім з половиною місяців, у відставку подав прем’єр-міністр Гінтаутас Палуцкас.

Причиною відставки стала низка корупційних скандалів, пов’язана із самим прем’єром та членами його родини. А каталізатором кризи став демарш коаліційної партії "Демократичний союз "В ім'я Литви".

Соціал-демократи недовго дискутували щодо кандидатури майбутнього прем’єра – менш ніж за тиждень оголосили, що на цю посаду пропонують очільницю Міністерства соціального захисту і праці Інгу Ругінене.

Кандидатура нової прем’єрки була запропонована в ситуації, коли склад коаліції ще залишається невідомий.

І єдине, що наразі точно можна стверджувати – що на керівну коаліцію Литви чекає переформатування.

Варто уточнити: суто математично коаліція не потребує третього учасника. Соціал-демократи та популісти з "Зорі Німану" разом мають 72 мандати, тоді як для більшості потрібно 71.

Втім, така більшість виглядає занадто хиткою, а тому потреба у третьому учаснику нікуди не поділася.

Про таку готовність заявила лише одна політична сила – партія "Союз селян та зелених Литви".

Зараз репутація цієї партії істотно зіпсована керівництвом олігарха Рамунаса Карбаускіса.

Існує одна вимога "селян", яка здатна створити чималі проблеми.

Вже після виборів парламентська фракція "селян" об’єдналася з депутатами від дуже специфічної політичної сили, яка має назву "Виборча акція поляків Литви – Спілка християнських родин".

Проблема полягає в тому, що "Виборча акція поляків" є найбільш проросійською політсилою Литви.

Наразі її лідер Вальдемар Томашевський переконує, що у разі включення до коаліції його партія лобіюватиме лише соціальні ініціативи. Однак дуже сумнівно, що вони мовчатимуть під час розгляду зовнішньополітичних питань.

Один з представників цієї партії Збігнев Єдинський у 2014 році навіть закликав НАТО бомбити Київ, щоб зробити Україну більш поступливою до вимог РФ.

Невипадково 26 серпня, коли очікується голосування за призначення прем'єра, під будинком Сейму пройде акція "День ганьби".

"День ганьби настане, коли соціал-демократи, вкотре порушивши слово, передадуть країну партії "Зоря Німану", яку очолює наклепник та брехун. А на додачу – до них приєднаються люди, слухняні Томашевському, політику, що виступає проти санкцій для Росії та Білорусі", – заявляють організатори.

"Я підтримую Україну в її боротьбі до самої перемоги. Інакше бути не може", – заявила Інга Ругінене відразу після висунення на посаду прем’єра.

Проте з такою коаліцією реалізувати цю обіцянку буде нелегко.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Бомбити Київ, скасувати санкції: чому в уряді Литви готові до союзу з друзями Путіна.