Почему правящая партия Литвы готовится пойти на альянс с пропутинской силой

21 августа в Сейме Литвы началось официальное обсуждение новой кандидатуры на пост премьер-министра.

Голосование за назначение Инги Ругинене главой правительства должно состояться до 26 августа. Однако до этого правящая Социал-демократическая партия Литвы должна определиться со своими коалиционными партнерами.

Существует немалая вероятность, что в новую коалицию войдет откровенно пророссийская партия, представители которой призывали к снятию санкций с РФ и Беларуси. И даже – к бомбардировкам Киева.

О том, как такое могло произойти и есть ли угрозы для поддержки Украины Вильнюсом, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Бомбить Киев, отменить санкции: почему в правительстве Литвы готовы к союзу с друзьями Путина. Далее – краткое изложение статьи.

В конце июля Литву всколыхнула политическая сенсация – пробыв в должности всего семь с половиной месяцев, в отставку подал премьер-министр Гинтаутас Палуцкас.

Причиной отставки стала серия коррупционных скандалов, связанных с самим премьером и членами его семьи. А катализатором кризиса стал демарш коалиционной партии "Демократический союз "Во имя Литвы".

Социал-демократы недолго обсуждали кандидатуру будущего премьера – менее чем за неделю объявили, что на эту должность предлагают главу Министерства социальной защиты и труда Ингу Ругинене.

Кандидатура новой премьерки была предложена в ситуации, когда состав коалиции еще остается неизвестным.

И единственное, что на данный момент точно можно утверждать – что руководящую коалицию Литвы ждет переформатирование.

Стоит уточнить: чисто математически коалиция не нуждается в третьем участнике. Социал-демократы и популисты из "Зори Ниману" вместе имеют 72 мандата, тогда как для большинства нужно 71.

Впрочем, такое большинство выглядит слишком шатким, а потому потребность в третьем участнике никуда не делась.

О такой готовности заявила только одна политическая сила – партия "Союз крестьян и зеленых Литвы".

Сейчас репутация этой партии существенно испорчена руководством олигарха Рамунаса Карбаускиса.

Существует одно требование "крестьян", которое способно создать немалые проблемы.

Уже после выборов парламентская фракция "крестьян" объединилась с депутатами от очень специфической политической силы, которая называется "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей".

Проблема заключается в том, что "Избирательная акция поляков" является наиболее пророссийской политсилой Литвы.

Сейчас ее лидер Вальдемар Томашевский убеждает, что в случае включения в коалицию его партия будет лоббировать только социальные инициативы. Однако очень сомнительно, что они будут молчать при рассмотрении внешнеполитических вопросов.

Один из представителей этой партии Збигнев Единский в 2014 году даже призвал НАТО бомбить Киев, чтобы сделать Украину более уступчивой к требованиям РФ.

Неслучайно 26 августа, когда ожидается голосование по назначению премьера, под зданием Сейма пройдет акция "День позора".

"День позора наступит, когда социал-демократы, в очередной раз нарушив слово, передадут страну партии "Зоря Ниману", которую возглавляет клеветник и лжец. А в придачу – к ним присоединятся люди, послушные Томашевскому, политику, выступающему против санкций для России и Беларуси", – заявляют организаторы.

"Я поддерживаю Украину в ее борьбе до самой победы. Иначе быть не может", – заявила Инга Ругинене сразу после выдвижения на пост премьера.

Однако с такой коалицией реализовать это обещание будет нелегко.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Бомбить Киев, отменить санкции: почему в правительстве Литвы готовы к союзу с друзьями Путина.