Топпосадовця офісу Навроцького судитимуть за розголошенні військової таємниці

Окружна прокуратура Варшави у пʼятницю передала до суду звинувачення голові Бюро нацбезпеки Славоміру Ценкевичу та ексміністру оборони Маріушу Блащаку у справі про розсекреченні секретних військових планів.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури, пише "Європейська правда".

Звинувачення проти Ценкевича та Блащака пов'язані з використанням військових документів партією "Право і справедливість" (ПіС) під час парламентської виборчої кампанії 2023 року.

У справі також фігурують колишній посадовець Міністерства оборони Польщі та ексчлен Національної ради з питань мовлення.

"Прокурор звинуватив Маріуша Блащака в перевищенні своїх повноважень... шляхом зняття грифів "ЦІЛКОМ ТАЄМНО" і "ТАЄМНО" з фрагментів документів стратегічного оперативного планування", – йдеться в заяві прокуратури.

Прокурори також заявили, що Ценкевич намагався отримати вигоду, використовуючи документи в документальному телесеріалі, який критикував нинішнього премʼєра Дональда Туска.

Звинувачення були передані до суду на тлі напружених відносин Туска й Навроцького, який має політичну підтримку колишньої партії влади "Право і справедливість".

Ценкевич як голова Бюро національної безпеки входить до складу канцелярії президента Кароля Навроцького і консультує його з питань безпеки. Раніше він був членом так званої комісії з розслідування "російського впливу", яку називали інструментом колишньої влади для переслідування Туска.

У звʼязку з розслідуванням у Ценкевича забрали доступ до секретної інформації, але він оскаржив це рішення у суді.