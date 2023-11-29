У Польщі комісія з "впливу РФ" в останній день роботи оголосила негативний висновок щодо Туска

Комісія з "розслідування російського впливу" при польському Сеймі в середу оголосила проміжний звіт своєї роботи, де рекомендувала заборонити кандидату в прем’єри від об’єднаної опозиції Дональду Туску обіймати державні посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Член комісії з розслідування впливу РФ Анджей Зибертович заявив, що після аналізу незасекречених матеріалів вона оголосила негативні висновки щодо колишніх прем'єр-міністра Дональда Туска і міністрів Яцека Ціхоцького, Богдана Кліха, Томаша Семоняка і Бартломея Сенкевича.

"Комісія рекомендує не довіряти їм завдання, посади та державні функції, пов'язані з відповідальністю за державну безпеку", – сказав Зибертович.

За його словами, комісія дійшла висновку, що ці політики "не були зацікавлені в безпеці держави" і що "ця сфера їхньої відповідальності не була для них пріоритетною".

Зибертович додав, що Польщі також необхідно терміново переглянути енергетичну політику, вплив Російської Федерації на приватний сектор, ЗМІ та зовнішню політику, а також перевірити роль суб'єктів господарювання з російським капіталом на польському ринку.

Голова комісії Славомір Ценкевич заявив, що ці висновки варто розглядати як проміжний звіт, оскільки новий Сейм, обраний на виборах у жовтні, вже в середу має розпустити чинний склад комісії.

Нагадаємо, комісія, яка була офіційно створена наприкінці серпня, мала аналізувати офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення "шкідливих рішень" тощо у період з 2007 по 2022 рік.

Колегія комісарів Європейського Союзу вирішила розпочати провадження щодо порушення Польщею законодавства ЄС у зв'язку з цим законом. Венеційська комісія також розкритикувала ініціативу, вказавши на можливість зловживання з боку влади.

Більше про це читайте в матеріалі "ЄвроПравди".