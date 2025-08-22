Высокопоставленного чиновника офиса Навроцкого будут судить за разглашение военной тайны

Окружная прокуратура Варшавы в пятницу передала в суд обвинения главе Бюро нацбезопасности Славомиру Ценкевичу и экс-министру обороны Мариушу Блащаку по делу о рассекречивании секретных военных планов.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры, пишет "Европейская правда".

Обвинения против Ценкевича и Блащака связаны с использованием военных документов партией "Право и справедливость" (ПиС) во время парламентской избирательной кампании 2023 года.

В деле также фигурируют бывший чиновник Министерства обороны Польши и экс-член Национального совета по вопросам вещания.

"Прокурор обвинил Мариуша Блащака в превышении своих полномочий... путем снятия грифов "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" и „СЕКРЕТНО" с фрагментов документов стратегического оперативного планирования", – говорится в заявлении прокуратуры.

Прокуроры также заявили, что Ценкевич пытался получить выгоду, используя документы в документальном телесериале, который критиковал нынешнего премьера Дональда Туска.

Обвинения были переданы в суд на фоне напряженных отношений Туска и Навроцкого, который имеет политическую поддержку бывшей партии власти "Право и справедливость".

Ценкевич как глава Бюро национальной безопасности входит в состав канцелярии президента Кароля Навроцкого и консультирует его по вопросам безопасности. Ранее он был членом так называемой комиссии по расследованию "российского влияния", которую называли инструментом бывшей власти для преследования Туска.

В связи с расследованием у Ценкевича забрали доступ к секретной информации, но он обжаловал это решение в суде.