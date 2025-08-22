Глава МЗС Британії заявив, що Ізраїль спричинив рукотворну катастрофу в Газі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у п’ятницю звинуватив Ізраїль у тому, що він вчинив моральний злочин, не пропускаючи достатню кількість допомоги до Гази.

Заяву Леммі наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що уряд Ізраїлю має "негайно вжити заходів, щоб не допустити подальшого погіршення ситуації", та назвав підтвердження факту голоду в місті Газа "жахливим".

"Відмова уряду Ізраїлю пропускати достатню допомогу до Гази спричинила цю рукотворну катастрофу. Це – моральний злочин", – сказав він.

"Звіт IRC чітко демонструє жахливі наслідки, особливо для дітей. Уряд Ізраїлю може і повинен негайно діяти, щоб не допустити подальшого погіршення ситуації", – додав Леммі.

Раніше Міжнародний комітет порятунку (IRC) заявив, що "катастрофічний голод" усе сильніше охоплює населення Гази. IRC висловив "шок" у зв’язку з підтвердженням того, що голод вразив місто Газа, назвавши це "немислимим".

"Ця руйнівна подія підтверджує те, про що гуманітарні організації попереджали місяцями: голод більше не є загрозою, що наближається – це вже смертельна реальність, із катастрофічним голодом, який усе більше охоплює населення", – заявив комітет.

Леммі зазначив, що "негайне припинення вогню" є життєво необхідним для забезпечення доставки допомоги у потрібних масштабах і з максимальною швидкістю. "Це включає зупинку військової операції в місті Газа, яке стало епіцентром голоду", – додав він.

Президент Франції Емманюель Макрон у середу застеріг від "постійної війни" на тлі запланованої Ізраїлем військової операції з захоплення Гази.

Низка європейських держав засудили плани Ізраїлю з окупації Гази.