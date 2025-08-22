Глава МИД Британии заявил, что Израиль вызвал рукотворную катастрофу в Газе

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в пятницу обвинил Израиль в том, что он совершил моральное преступление, не пропуская достаточное количество помощи в Газу.

Заявление Лэмми приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что правительство Израиля должно "немедленно принять меры, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации", и назвал подтверждение факта голода в городе Газа "ужасным".

"Отказ правительства Израиля пропускать достаточную помощь в Газу вызвал эту рукотворную катастрофу. Это – моральное преступление", – сказал он.

"Отчет IRC четко демонстрирует ужасные последствия, особенно для детей. Правительство Израиля может и должно немедленно действовать, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации", – добавил Лэмми.

Ранее Международный комитет спасения (IRC) заявил, что "катастрофический голод" все сильнее охватывает население Газы. IRC выразил "шок" в связи с подтверждением того, что голод поразил город Газа, назвав это "немыслимым".

"Это разрушительное событие подтверждает то, о чем гуманитарные организации предупреждали месяцами: голод больше не является приближающейся угрозой – это уже смертельная реальность, с катастрофическим голодом, который все больше охватывает население", – заявил комитет.

Лэмми отметил, что "немедленное прекращение огня" жизненно необходимо для обеспечения доставки помощи в нужных масштабах и с максимальной скоростью. "Это включает остановку военной операции в городе Газа, который стал эпицентром голода", – добавил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду предостерег от "постоянной войны" на фоне запланированной Израилем военной операции по захвату Газы.

Ряд европейских государств осудили планы Израиля по оккупации Газы.