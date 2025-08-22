Росіяни назвали Сійярто термін ремонту "Дружби" після останньої атаки

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто повідомив про розмову з заступником міністра енергетики РФ Павелом Сорокіним у звʼязку з останньою атакою на нафтопровід "Дружба".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на Facebook.

Сійярто повідомив, що разом із росіянином Сорокіним "проаналізували технічні наслідки атаки", які виявились "набагато серйозніші", ніж у попередніх випадках.

"Російський колега запевнив, що вони намагатимуться відновити маршрут постачання якомога швидше, але ці роботи, безсумнівно, триватимуть щонайменше п'ять днів", – додав глава угорського МЗС.

Він висловив сподівання, що в цей час Європейська комісія зможе "вжити заходів щодо України, аби не унеможливити постачання нафти до Угорщини".

Уранці 22 серпня Угорщина отримала повідомлення, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав атаки".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.

Окремо міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.