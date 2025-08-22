Россияне назвали Сийярто срок ремонта "Дружбы" после последней атаки

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил о разговоре с заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным в связи с последней атакой на нефтепровод "Дружба".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на Facebook.

Сийярто сообщил, что вместе с россиянином Сорокиным "проанализировали технические последствия атаки", которые оказались "гораздо серьезнее", чем в предыдущих случаях.

"Российский коллега заверил, что они будут пытаться восстановить маршрут поставок как можно быстрее, но эти работы, несомненно, продлятся не менее пяти дней", – добавил глава венгерского МИД.

Он выразил надежду, что в это время Европейская комиссия сможет "принять меры в отношении Украины, чтобы не сделать невозможным поставки нефти в Венгрию".

Утром 22 августа Венгрия получила сообщение, что нефтепровод „Дружба" на российско-белорусской границе "уже в третий раз за короткое время подвергся атаке".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что зол.

Отдельно министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.