ЕС подтвердил, что получил от Венгрии и Словакии жалобу из-за атаки на "Дружбу"

Европейская комиссия находится на связи со Словакией и Венгрией, которые обратились к ней после атаки на нефтепровод "Дружба", назвав это угрозой поставкам российской нефти.

Об этом корреспондент "Европейской правды" сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии.

В исполнительном органе ЕС подтвердили, что им известно о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию и что они получили соответствующее письмо от их органов власти.

"Европейская комиссия еще раз подчеркивает, что обеспечение энергоснабжения является чрезвычайно важным, а критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами", – добавил спикер.

Он также напомнил, что каждое государство – член Евросоюза должно иметь запасы нефти на минимум 90 дней и планы действий на случай чрезвычайных ситуаций с поставками энергоносителей.

"Итак, мы еще раз подтверждаем, как уже отмечалось в последние дни, что это не влияет на безопасность поставок в ЕС", – подытожил спикер Еврокомиссии.

В пятницу министры иностранных дел Словакии и Венгрии заявили, что пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки российской нефти в страны прекращены.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что зол.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто после разговора с заместителем российского министра энергетики Павлом Сорокиным заявил, что ремонт "Дружбы" продлится не менее пяти дней.