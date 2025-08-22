З уряду Нідерландів слідом за главою МЗС ідуть його однопартійці

З уряду Нідерландів вирішили піти усі члени партії "Новий суспільний договір" (NSC) після рішення про відставку їхнього однопартійця – виконувача обовʼязків міністра закордонних справ Каспара Вельдкампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AD.nl.

Виконувач обовʼязків віцепремʼєра Нідерландів від NSC Едді ван Хійум заявив, що, як і Вельдкамп, його колеги не можуть залишатись в уряді через його небажання йти на жорсткіші кроки проти Ізраїлю.

"Ми намагалися змінити позицію (уряду. – Ред.). Але цього не вдалося, залишатися на посаді немає сенсу. Не було можливості вжити додаткових заходів (проти Ізраїлю. – Ред.). Це унеможливлює подальшу роботу", – сказав він.

Таким чином, з нідерландського уряду йдуть, окрім ван Хійума, виконувачі обовʼязків міністра освіти, внутрішніх справ та охорони здоровʼя, а також державні секретарі відповідних міністерств.

Каспар Вельдкамп несподівано оголосив про відставку з посаду очільника МЗС Нідерландів після тривалого засідання уряду у пʼятницю, пояснивши це блокуванням подальших заходів проти Ізраїлю іншими міністрами.

Увесь уряд Нідерландів зараз перебуває у статусі виконувачів обовʼязків після того, як на початку червня з нього вийшла ультраправа Партія свободи через незгоду з міграційною політикою.

Дострокові парламентські вибори у Нідерландах відбудуться 29 жовтня.