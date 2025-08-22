Из правительства Нидерландов вслед за главой МИД уходят его однопартийцы

Из правительства Нидерландов решили уйти все члены партии "Новый общественный договор" (NSC) после решения об отставке их однопартийца – исполняющего обязанности министра иностранных дел Каспара Вельдкампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AD.nl.

Исполняющий обязанности вице-премьера Нидерландов от NSC Эдди ван Хійум заявил, что, как и Вельдкамп, его коллеги не могут оставаться в правительстве из-за его нежелания идти на более жесткие шаги против Израиля.

"Мы пытались изменить позицию (правительства. – Ред.). Но это не удалось, оставаться на должности нет смысла. Не было возможности принять дополнительные меры (против Израиля. – Ред.). Это делает невозможной дальнейшую работу", – сказал он.

Таким образом, из нидерландского правительства уходят, кроме ван Хійума, исполняющие обязанности министра образования, внутренних дел и здравоохранения, а также государственные секретари соответствующих министерств.

Каспар Вельдкамп неожиданно объявил об отставке с поста главы МИД Нидерландов после длительного заседания правительства в пятницу, объяснив это блокированием дальнейших мер против Израиля другими министрами.

Все правительство Нидерландов сейчас находится в статусе исполняющих обязанности после того, как в начале июня из него вышла ультраправая Партия свободы из-за несогласия с миграционной политикой.

Досрочные парламентские выборы в Нидерландах состоятся 29 октября.