Президент Латвії про річницю пакту Молотова-Ріббентропа: актуальний урок історії

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс згадав про річницю пакту Молотова-Ріббентропа, яким нацистська Німеччина та СРСР поділили сфери впливу у 1939 році, як актуальний для сучасного світу урок історії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Рінкевичс нагадав, що 23 серпня 1939 року Радянський Союз та нацистська Німеччина уклали пакет Молотова-Ріббентропа, який розділив Європу на сфери впливу.

"Через 9 днів нацистська Німеччина вторглася до Польщі, почалася Друга світова війна, а незабаром були окуповані країни Балтії. Урок історії, який актуальний і для сучасного світу", – додав він.

Твіт президента Латвії зʼявився на тлі активніших обговорень потенційного мирного врегулювання повномасштабної агресії Росії проти України, зокрема потенційних територіальних поступок Києва.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що у мирному процесі необхідно спершу припинити вогонь, а потім у межах остаточного врегулювання вести обговорення, що стосуються лінії зіткнення.

Держсекретар США Марко Рубіо говорив, що Сполучені Штати не будуть тиснути на Україну, аби вона віддала свої території РФ у межах мирної угоди.