Президент Латвии о годовщине пакта Молотова-Риббентропа: актуальный урок истории

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс вспомнил о годовщине пакта Молотова-Риббентропа, которым нацистская Германия и СССР разделили сферы влияния в 1939 году, как актуальный для современного мира урок истории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Ринкевичс напомнил, что 23 августа 1939 года Советский Союз и нацистская Германия заключили пакет Молотова-Риббентропа, который разделил Европу на сферы влияния.

"Через 9 дней нацистская Германия вторглась в Польшу, началась Вторая мировая война, а вскоре были оккупированы страны Балтии. Урок истории, который актуален и для современного мира", – добавил он.

Твит президента Латвии появился на фоне более активных обсуждений потенциального мирного урегулирования полномасштабной агрессии России против Украины, в частности потенциальных территориальных уступок Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что в мирном процессе необходимо сначала прекратить огонь, а затем в рамках окончательного урегулирования вести обсуждение, касающиеся линии соприкосновения.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Соединенные Штаты не будут давить на Украину, чтобы она отдала свои территории РФ в рамках мирного соглашения.