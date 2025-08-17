Президент України Володимир Зеленський наполягає, що у мирному процесі необхідно спершу припинити вогонь, а потім в рамках остаточного врегулювання вести обговорення, що стосуються лінії зіткнення.

Про це глава держави сказав під час пресконференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що Путін має багато вимог, але "ми не знаємо їх усіх".

"І якщо їх дійсно стільки, скільки ми чуємо, то на їх розгляд знадобиться час. Це неможливо зробити під тиском зброї. Тому необхідно припинити вогонь і швидко працювати над остаточним угодою", – сказав президент.

Він наголосив, що це питання буде обговорюватись на зустрічі у Білому домі 18 серпня.

Зеленський додав, що реальні переговори для мирного врегулювання повинні вестисть стосовно лінії зіткнення.

"Нам потрібні реальні переговори, а це означає, що вони можуть розпочатися там, де зараз проходить лінія фронту. Лінія контакту є найкращим місцем для обговорення, і європейці підтримують це. Ми дякуємо всім. Росія все ще не досягла успіху в Донецькій області. Путін не зміг її захопити протягом 12 років. А конституція України унеможливлює відмову від території або обмін землями", – сказав глава держави.

Він підкреслив, що оскільки територіальне питання є настільки важливим, воно має обговорюватися лише лідерами України та Росії в рамках тристоронніх переговорів Україна-США-Росія.

"Наразі Росія не дає жодних ознак того, що тристоронні переговори відбудуться", – сказав Зеленський.

Зеленський також заявив, що у нього немає детальної інформації про те, які гарантії безпеки для України обговорювали Трамп і Путін на Алясці – але він відзначив "важливий сигнал" від президента США.

Зеленський переконаний: якщо Росія не погодиться на тристоронню зустріч, необхідні нові санкції.