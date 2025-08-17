Рубіо: США не будуть тиснути на Україну, щоб вона відмовлялась від територій

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не будуть тиснути на Україну, аби вона віддала свої території РФ у межах мирної угоди.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо сказав, що, попри вимоги Владіміра Путіна, "якщо українці не готові відмовитися від цього, ніхто не змушує Україну відмовлятися".

"Він (Путін), безумовно, вимагає того, чого українці та інші не готові підтримати, і ми не будемо тиснути на них, щоб вони це віддали. А українці вимагають того, чого росіяни не віддадуть", – сказав Рубіо.

"Я знаю, що всі хочуть більше деталей, але ми намагаємося вести серйозні переговори і знайти компроміс між двома ворогуючими сторонами в дуже складній війні, де росіяни, як завжди, відчувають, що імпульс на їхньому боці, а українці, які проявили неймовірну хоробрість і дають відсіч, завдають росіянам величезних збитків", – додав він.

За даними ЗМІ, Росія вимагає, аби Україна повністю вивела свої війська з Донецької та Луганської областей в обмін на "зобов'язання" Росії "заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях".

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що в рамках остаточного врегулювання слід вести обговорення, що стосуються лінії зіткнення. Він заявляє, що конституція України унеможливлює відмову від території або обмін землями.

Президент США Дональд Трамп 17 серпня опублікував дуже коротке повідомлення в Truth Social, у якому пообіцяв "великий прогрес" стосовно Росії.