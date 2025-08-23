Випад віцепремʼєра Італії в бік Макрона спричинив дипломатичний скандал

Міністерство закордонних справ Франції викликало посла Італії після висловлювань італійського віцепремʼєра Маттео Сальвіні щодо Емманюеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Info.

Останніми днями віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні виступив із різкими заявами на адресу Макрона, головним чином у зв'язку з позицією французького президента щодо підтримки України та європейської оборони.

У середу Сальвіні різко розкритикував президента Франції за підтримку ідеї відправки військ в Україну.

"Італійські солдати в Україні? Ні в якому разі. Якщо Емманюель Макрон хоче, нехай сам їде. Одягай шолом, бери гвинтівку і їдь сам в Україну", – сказав італійський віцепремʼєр.

Очільниці посольства Італії під час виклику до французького МЗС "нагадали, що такі заяви суперечать клімату довіри та історичним відносинам між нашими двома країнами", заявили журналістам у відомстві.

В уряді та МЗС Італії ситуацію коментувати відмовились.

Це не перший випадок, коли Маттео Сальвіні словесно нападає на Макрона за його підтримку України. У 2024 році він запропонував президенту Франції "підлікуватись" за пропозицію відправити західні війська в Україну.

