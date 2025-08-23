Фінський президент вірить у силу Трампа примусити Росію до миру

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив сподівання, що Дональд Трамп найближчим часом втратить терпіння до Росії, що дозволить наблизити завершення війни проти України.

Про це він сказав в інтервʼю Helsingin Sanomat, повідомляє "Європейська правда".

За словами Стубба, світ поступово наближається до моменту, коли буде досягнуто перемир'я в Україні і, зрештою, більш тривалий мир.

На його думку, єдиним, хто може змусити Владіміра Путіна піти на це, є Трамп.

"Звичайно, я б хотів, щоб ми змогли досягти перемир'я раніше за допомогою санкцій або тарифів", – додав він.

Фінський президент звернув увагу, що після санкцій США проти Індії через купівлю російської нафти Путін одразу ж захотів зустрітися з Трампом, тому немає жодних підстав вважати, що подібні заходи не можуть бути ефективними в майбутньому.

Стубба вважає, що зараз питання полягає в тому, коли Трамп втратить терпіння до Путіна: "Сподіваємося, що ми наближаємося до цього моменту, бо це сприятиме мирному вирішенню конфлікту".

Фінський президент також каже, що наразі не бачить жодних ознак готовності Росії сісти за стіл переговорів, щоб обговорити перемир'я або мир з Україною.

Раніше президент США заявив, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".