Финский президент верит в силу Трампа принудить Россию к миру

Президент Финляндии Александр Стубб выразил надежду, что Дональд Трамп в ближайшее время потеряет терпение к России, что позволит приблизить завершение войны против Украины.

Об этом он сказал в интервью Helsingin Sanomat, сообщает "Европейская правда".

По словам Стубба, мир постепенно приближается к моменту, когда будет достигнуто перемирие в Украине и, в конечном итоге, более длительный мир.

По его мнению, единственным, кто может заставить Владимира Путина пойти на это, является Трамп.

"Конечно, я бы хотел, чтобы мы смогли достичь перемирия раньше с помощью санкций или тарифов", – добавил он.

Финский президент обратил внимание, что после санкций США против Индии из-за покупки российской нефти Путин сразу же захотел встретиться с Трампом, поэтому нет никаких оснований считать, что подобные меры не могут быть эффективными в будущем.

Стубба считает, что сейчас вопрос заключается в том, когда Трамп потеряет терпение к Путину: "Надеемся, что мы приближаемся к этому моменту, потому что это будет способствовать мирному урегулированию конфликта".

Финский президент также говорит, что пока не видит никаких признаков готовности России сесть за стол переговоров, чтобы обсудить перемирие или мир с Украиной.

Ранее президент США заявил, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".