Трамп обіцяє протягом двох тижнів сказати, чи досягне миру в Україні

Президент США Дональд Трамп очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю американському радіоведучому Тодду Старнесу, яке транслювалось у четвер.

Американський президент заявив, що повномасштабна агресія Росії проти України – це "жахлива війна, найгірше, що було з часів Другої світової війни".

На питання, чи вдасться досягти миру в Україні, Трамп сказав, що дасть знати, "скажімо, протягом двох тижнів".

"А після цього, можливо, доведеться змінити тактику. Але подивимося", – додав він.

За даними ЗМІ, Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.

Раніше в четвер президент США різко розкритикував свого попередника Джо Байдена через те, що він не надавав дозволу Україні атакувати Росію, позбавивши Київ шансу виграти у війні.