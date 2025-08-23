Майже половина поляків не довіряє Трампу в питаннях безпеки Польщі

Кожен другий громадянин Польщі вважає, що його країна не може довіряти президенту США Дональду Трампу в питаннях національної безпеки.

Таке показало опитування SW Research для порталу Onet, пише "Європейська правда".

Учасників опитування запитали, чи може Польща довіряти Дональду Трампу в питаннях національної безпеки.

49,1% опитаних відповіли негативно, що свідчить про те, що вони не переконані в діях американського президента.

Натомість варіант "так" обрали 28,9% респондентів, а 22% – вказали відповідь "не знаю / важко сказати".

В Onet зазначають, що ці результати майже збігаються з результатами іншого опитування, де в поляків питали, чи призведе Трамп до закінчення війни в Україні. Тоді майже половина респондентів також висловила думку, що йому це не вдасться.

Польща раніше висловила переконання, що стане останньою країною в Європі, яка зіткнеться зі скороченням присутності американських військ, якщо Вашингтон ухвалить таке рішення.

Інше опитування показало, що більшість громадян Польщі виступає проти потенційного відправлення в Україну військ як частину майбутніх гарантій безпеки.