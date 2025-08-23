Почти половина поляков не доверяет Трампу в вопросах безопасности Польши

Каждый второй гражданин Польши считает, что его страна не может доверять президенту США Дональду Трампу в вопросах национальной безопасности.

Такие результаты показал опрос SW Research для портала Onet, пишет "Европейская правда".

Участников опроса спросили, может ли Польша доверять Дональду Трампу в вопросах национальной безопасности.

49,1% опрошенных ответили отрицательно, что свидетельствует о том, что они не убеждены в действиях американского президента.

Зато вариант "да" выбрали 28,9% респондентов, а 22% – указали ответ "не знаю / трудно сказать".

В Onet отмечают, что эти результаты почти совпадают с результатами другого опроса, где поляков спрашивали, приведет ли Трамп к окончанию войны в Украине. Тогда почти половина респондентов также высказала мнение, что ему это не удастся.

Польша ранее выразила убеждение, что станет последней страной в Европе, которая столкнется с сокращением присутствия американских войск, если Вашингтон примет такое решение.

Другой опрос показал, что большинство граждан Польши выступает против потенциальной отправки в Украину войск как части будущих гарантий безопасности.