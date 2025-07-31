Польща каже, що буде останньою в Європі, де США скоротять військову присутність

Польща вважає, що стане останньою країною в Європі, яка зіткнеться зі скороченням присутності американських військ, якщо Вашингтон ухвалить таке рішення.

Про це в коментарі Reuters заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, повідомляє "Європейська правда".

Перспектива скорочення присутності американських військ в Європі є актуальною темою з початку другого президентства Дональда Трампа, коли Вашингтон почав тиснути на союзників, щоб вони збільшили оборонні витрати.

"Усі наші розмови з американцями свідчать про те, що Польща є останньою країною, з якої американці хотіли б вивести свої війська", – наголосив Залевський.

Він додав, що присутність американських військ у Польщі має стратегічне значення, оскільки служить фактором стримування для Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

За словами заступника міністра оборони Польщі, Варшава прагне стати центром присутності США в Європі, потенційно слугуючи логістичним, сервісним або навіть виробничим центром для американської оборонної промисловості.

"Йдеться про модернізацію літаків F-16 або сервісний центр для всіх типів американських бойових машин, зокрема танків Abrams", – перерахував Залевський.

У травні посол США при НАТО Метью Вітакер заявляв, що Вашингтон може почати переговори з європейськими союзниками про скорочення американського військового контингенту в Європі пізніше цього року.

На початку липня стало відомо, що європейські союзники по НАТО почали непублічні приготування до того, як Альянс повинен вчинити у разі можливого скорочення американських військ на континенті.