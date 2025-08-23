У поляків спитали, як вони ставляться до відправлення військ в Україну

Більшість громадян Польщі, як і влада, виступає проти потенційного відправлення в Україну військ як частину майбутніх гарантій безпеки.

Про це свідчить опитування SW Research для порталу rp.pl, повідомляє "Європейська правда".

На питання "Якщо в Україні з'являться миротворчі сили, чи повинні до їхнього складу входити польські солдати?" 61,1% респондентів відповіли негативно, протилежної думки дотримуються 17,3%.

Майже 22% опитаних поляків не змогли визначитись з відповіддю на це питання.

Частіше проти відправлення польських військових в Україну висловлювались мешканці міст до 20 тисяч жителів (69,9%) та наймолодші респонденти (68,6%).

Натомість найбільше прихильників – серед поляків з базовою професійною освітою (27,2%) та респондентів віком 35-49 років (20,9%).

Таким чином, думка громадян Польщі збігається з офіційною позицією уряду, який категорично виключав відправлення польських солдатів до України.

Європейські посадовці, як відомо, обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

