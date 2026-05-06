Трамп заявив про "хороші шанси" на завершення війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо укладення угоди з Іраном, яка завершить двомісячний конфлікт в регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у телефонному коментарі PBS News.

Трамп заявив, що, на його думку, США наближаються до укладення угоди, але будуть діяти відповідно до реакції Ірану.

"Гадаю, у нас будуть дуже хороші шанси знову укласти угоду. Якщо ж ні, то ми повернемося до старих методів", – відповів президент США.

У розмові Трамп уточнив, що мав на увазі поновлення військових ударів по Ірану.

"Я думаю, що є дуже великі шанси, що це закінчиться, а якщо не закінчиться, нам доведеться повернутися до того, щоб їх до дідька розбомбити", – заявив він.

Глава Білого дому припустив, що угоди вдасться досягнути наступного тижня до його поїздки до Китаю. Він також назвав "малоймовірною" поїздку своїх спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на переговори.

У разі, якщо Іран погодиться на умови США, Вашингтон розпочне послаблення санкцій, додав Трамп.

У середу видання Axios повідомило, що Білий дім вважає близьким узгодження з Іраном односторінкового меморандуму про взаєморозуміння, який має покласти край конфлікту та визначити рамки для більш детальних переговорів щодо ядерних питань.

Водночас в Ірані заявили, що вивчають американський меморандум про взаєморозуміння та згодом передадуть свою відповідь через пакистанських посередників.

5 травня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американські війська завершили активну наступальну фазу війни проти Ірану та переходять до нової – з розблокування Ормузької протоки.