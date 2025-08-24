Свириденко поговорила з Келлогом про гарантії безпеки для України

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко обговорила зі спецпосланцем президента США Кітом Келлогом питання гарантій безпеки для України, посилення української промисловості, повернення людей.

Про це Свириденко написала у Telegram, передає "Європейська правда".

"Сьогодні зі спецпредставником Президента США Кітом Келлогом говорили про безпекові гарантії для України. Вони мають бути реальними – на основі Статуту ООН і з повагою до нашого суверенітету. Це не лише про військовий компонент, а й про політичну стійкість та економічну спроможність", – написала вона.

Свириденко наголосила, що справжня гарантія безпеки – це сильна українська армія і сильна економіка. "Ми повинні зберегти потенціал ЗСУ й розвивати власну промисловість", – заявила вона.

Також ішлося про важливий пріоритет повернення людей. Свириденко наголосила: усі військовополонені, цивільні та викрадені діти мають повернутися додому.

"Окремо обговорили питання критичних мінералів і промислових активів, які Росія намагається експлуатувати на тимчасово окупованих територіях. Недопустимо, щоб їхній видобуток або торгівля були легалізовані", – наголосила прем’єрка.

За її словами, американська сторона бачить перспективи нашої співпраці – інвестиції, партнерство у відновленні та нових технологіях.

Спецпредставник американського президента Кіт Келлог прибув до Києва 24 серпня.

Президент України Володимир Зеленський зустрічався з генералом Кітом Келлогом на початку тижня під час візиту до Вашингтона.