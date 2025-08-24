Свириденко поговорила с Келлогом о гарантиях безопасности для Украины

Премьер-министр Юлия Свириденко обсудила со спецпосланником президента США Китом Келлогом вопрос гарантий безопасности для Украины, усиление украинской промышленности, возвращение людей.

Об этом Свириденко написала в Telegram, передает "Европейская правда".

"Сегодня со спецпредставителем Президента США Китом Келлогом говорили о гарантиях безопасности для Украины. Они должны быть реальными – на основе Устава ООН и с уважением к нашему суверенитету. Это не только о военном компоненте, но и о политической устойчивости и экономической способности", – написала она.

Свириденко подчеркнула, что настоящая гарантия безопасности – это сильная украинская армия и сильная экономика. "Мы должны сохранить потенциал ВСУ и развивать собственную промышленность", – заявила она.

Также речь шла о важном приоритете возвращения людей. Свириденко подчеркнула: все военнопленные, гражданские и похищенные дети должны вернуться домой.

"Отдельно обсудили вопрос критических минералов и промышленных активов, которые Россия пытается эксплуатировать на временно оккупированных территориях. Недопустимо, чтобы их добыча или торговля были легализованы", – подчеркнула премьер.

По ее словам, американская сторона видит перспективы нашего сотрудничества – инвестиции, партнерство в восстановлении и новых технологиях.

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог прибыл в Киев 24 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский встречался с генералом Китом Келлогом в начале недели во время визита в Вашингтон.