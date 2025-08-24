Літак з російськими туристами екстрено сів у Таллінні через атаку українських дронів

Рано вранці 24 серпня в Таллінні екстрено приземлився літак, повний російських туристів, який прямував до російського Санкт-Петербурга.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

Керівник із комунікацій та маркетингу Талліннського аеропорту Маргот Хольтс повідомила Postimees, що в неділю о 5:33 ранку літак єгипетської авіакомпанії AlMarsia Universal Airlines приземлився в Таллінні. Рейс прямував із Шарм-ель-Шейха в аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі.

"Літак був перенаправлений на посадку в Таллінн, оскільки в аеропорт Пулково він приземлитися не міг через тимчасове закриття", – додала вона.

Аеропорт Пулково був закритий через нічну атаку українських дронів. Україна змогла завдати шкоди на території Росії в декількох місцях, зокрема спричинивши пожежі в Усть-Лузі та поруч із Курською АЕС.

Літак вилетів із Таллінна об 11:08 і попрямував до Санкт-Петербурга.

За словами Хольтс, пасажирам і екіпажу не дозволялося залишати літак під час перебування в Талліннському аеропорту.

У лютому російський літак, що летів з Шарм-ель-Шейха до Калінінграда, був змушений здійснити екстрену посадку в Познані через несприятливі погодні умови – аеропорт Варшави не дозволив посадку борта.

Російські ЗМІ повідомили, що пасажирам не дозволили вийти з літака, а також не дозволили поїсти або попити.

У прикордонній службі Польщі підтвердили порталу W Poznań, що нікому не було дозволено покинути літак. Судно покинуло Познань наступного ранку.

Нагадаємо, Чехія з жовтня 2022 року не пускає росіян за туристичними й студентськими візами.