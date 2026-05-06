Франція відправляє авіаносець у Червоне море

Міністерство оборони Франції оголосило про відправку авіаносця "Шарль де Голль" до Червоного моря та Аденської затоки з метою підготовки до майбутньої місії з відновлення вільного судноплавства в Ормузькій протоці.

Заяву французького оборонного відомства наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, авіаносець і судна, що його супроводжують, у середу пройдуть через Суецький канал, прямуючи до південної частини Червоного моря.

Розгортання корабля є частиною ширшої багатонаціональної ініціативи під керівництвом Великої Британії та Франції, спрямованої на відновлення роботи Ормузької протоки.

На початку війни США та Ізраїлю з Іраном президент Франції Емманюель Макрон спочатку направив авіаносець "Шарль де Голль" у східну частину Середземного моря та Червоне море як оборонний захід.

Варто зауважити, що 4 травня американський президент Дональд Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.

А наступного дня Трамп оголосив про тимчасове призупинення операції на прохання Пакистану та інших держав.

5 травня держсекретар Марко Рубіо заявив, що американські війська завершили активну наступальну фазу війни проти Ірану та переходять до нової – з розблокування Ормузької протоки.